Les Belges à l'étranger - Loïs Openda battu mais buteur avec Vitesse

(Belga) Loïs Openda a inscrit son douzième but de la saison dimanche lors de la 27e journée d'Eredivisie entre Vitesse et le RKC Walwijk (1-2). Le Diablotin de 22 ans, prêté par le Club de Bruges, a ouvert le score après 6 petites minutes de jeu avant que Melle Meulensteen (15e) et l'ancien Anderlechtois Alexander Buttner (51e) ne retournent la situation.

Openda a joué tout le match, tout comme Shawn Adewoye de l'autre côté. Lennerd Daneels, Thierry Lutonda et Dario Van den Buijs n'ont pas quitté le banc de touche. Vitesse reste coincé à la 6e place d'Eredivisie avec 41 points alors que le RKC se donne de l'air en bas de classement et prennent provisoirement 5 points d'avance sur le barragiste, Sittard et sur Willem II. Dans l'autre rencontre d'Eredivisie, le Fortuna Sittard a été très largement dominé par le PSV. Philipp Max (10e), Ritsu Doan (39e), Eran Zahavi (41e), Bruma (77e) et Carlos Vinicius (82e) ont chacun inscrit leur petit but. Yorbe Vertessen et Maxime Delanghe sont restés sur le banc du côté du PSV, Mickael Tirpan est, lui, sorti à la 66e minute de jeu. Le PSV tient la cadence imposée par l'Ajax, vainqueur face à Feyenoord plus tôt dans l'après-midi. Le PSV compte 64 points, 2 de moins que les Ajacides. Le Fortuna est 16e et barragiste avec 22 points, soit un de plus que le Sparta Rotterdam et deux de plus que Zwolle. (Belga)