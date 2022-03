Championnats du monde d'athlétisme en salle - Jonathan Sacoor remplace Dylan Borlée chez les Tornados pour la finale

(Belga) Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée courront, dans cet ordre, la finale du relais 4x400 m des championnats du monde d'athlétisme en salle dimanche soir (19h40) à Belgrade. Sacoor n'avait pas couru les séries. Il remplace dans l'équipe Dylan Borlée. Doom qui assurait le 3e relais glisse en 2e position et le vice-champion d'Europe Espoirs en titre effectuera l'ultime passage pour transmettre le témoin à Kevin Borlée.

Les Belgian Tornados, comme en séries, ont été placés au couloir 5. L'Espagne, qui a réalisé le meilleur temps des séries (3:06.98 contre 3:07.43 aux Belges), s'élancera au 6. La Pologne (1), la Grande-Bretagne (2), les Pays-Bas (3) et la République tchèque (4) sont les autres équipes qualifiées pour cette finale aux allures de championnat d'Europe. Les Tornados disputeront leur 28e finale dans une grande compétition internationale (championnats du monde, championnats d'Europe, relais mondiaux). Ils ont déjà remporté treize médailles et deux des Mondiaux indoor : l'argent à Doha en 2010 avec Cédric Van Branteghem, Kevin Borlée, Antoine Gillet et Jonathan Borlée et le bronze à Birmingham en 2018 avec Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée. Ces derniers avaient à cette occasion établi un nouveau record de Belgique en 3:02.51. Il est toujours d'actualité (Belga)