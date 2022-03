Championnats du monde d'athlétisme en salle - Samuel Tefera surprend Jakob Ingebrigtsen et remporte le 1500 mètres

(Belga) Samuel Tefera a remporté la médaille d'or du 1.500 mètres aux championnats du monde d'athlétisme en salle, dimanche sur la piste de la Stark Arena de Belgrade. L'Éthiopien de 22 ans, champion du monde en 2018, a conservé son titre à la faveur d'une belle dernière ligne droite lors de laquelle il a dépassé le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, recordman du monde et favori aux lauriers.

Jakob Ingebrigtsen, champion olympique et d'Europe de la distance, a longtemps mené la course mais le Norvégien de 21 ans, détenteur du record du monde en salle (3:30.60) depuis février, a pioché dans les derniers mètres. Tefera, 22 ans, en a profité pour le dépasser et remporter un nouveau sacre mondial après celui acquis à Birmingham en 2018 alors qu'il n'avait que 19 ans. Il s'est imposé en 3:32.77, devant Ingebrigtsen (3:33.02) et le Kenyan Abel Kipsang (3:33.36), 4e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Ismael Debjani, 5e de la première série en 3:39.47, n'était pas parvenu à se qualifier pour la finale.