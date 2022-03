Virginie Caulier deuxième du concours complet du Mans

(Belga) En selle sur son hongre de 9 ans Hobama de la Baille Rouge du stud-book belge SBS, Virginie Caulier a terminé deuxième dimanche du concours complet du Mans, en France, Notre compatriote a cédé la victoire le dernier jour au duo français Benoit Parent/Dragibus d'Olympe AA.

Virginie Caulier et Hobama de la Baille Rouge a encaissé 2.8 points de pénalité dans le cross-country final en raison d'un dépassement de temps et a donc terminé avec un total de 31,8 points de pénalité. Pendant ce temps, Parent et Dragibus d'Olympe AA n'ont pas commis de faute et sont donc restés avec 30,2 points de pénalité. Comme le duo français Margaux Crouail/Cupidon du Cardonne, qui occupait la troisième place après le dressage et le saut, a été exclu du cross-country, la médaille de bronze est revenue à un autre tandem français composé de Maxime Livio et Boleybawn Prince. Il a totalisé 32,1 points de pénalité après un cross sans faute. (Belga)