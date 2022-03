Championnat du monde de motocross - Troisième succès de rang pour Tim Gajser qui s'impose en Argentine, Jago Geerts 2e en MX2

(Belga) Tim Gajser (Honda) a remporté le Grand Prix d'Argentine en MXGP, 3e épreuve du championnat du monde de motocross, dimanche à Villa La Angostura. En MX2, le Belge Jago Geerts a terminé 2e mais emmène le général.

Le Slovène, déjà vainqueur à Matterley Basin puis à Mantoue lors des deux premiers rendez-vous de la saison, a aligné un nouveau succès en terminant 2e puis 1er des deux manches. C'est grâce à cette victoire dans la 2e course qu'il a devancé le Français Maxime Renaux (Yamaha), 1er puis 2e. Le podium est complété par l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas). Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Beta) termine lui 6e après avoir terminé 7e des deux courses. Le champion du monde néerlandais Jeffrey Herlings et son dauphin français Romain Febvre, blessés, étaient tous les deux absents. Au général, Gajser est premier avec 141 points, devant Renaux (124) et Prado (118). Van Horebeek est 5e (76). En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a remporté la première course et terminé 2e de la seconde, concédant la victoire au Français Tom Vialle (KTM), 2e puis 1er. Le Danois Mikkel Haarup (Kawasaki) a terminé 3e. Au général, Geerts, vainqueur en Italie il y a deux semaines, est en tête avec 137 points, soit 26 de plus que Vialle (111). L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 17 ans et vainqueur du GP de Grande-Bretagne, est 3e avec 110 points. La 4e des 20 manches est prévue le 3 avril à Agueda, théâtre du GP du Portugal. Le GP de Belgique aura lieu le 24 juillet à Lommel. (Belga)