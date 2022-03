1B Pro League - Westerlo bat le Lierse et s'approche encore du titre

(Belga) Après sa défaite le weekend passé face au Lierse (1-0), Westerlo a pris sa revanche sur les Lierrois dimanche lors de la 25e journée de D1B (2-0) et fait un pas supplémentaire vers le titre et la montée automatique en D1A.

Igor Vetokele inscrivait son tout premier but de la saison en début de match pour mettre les hommes de Tom van Imschoot aux commandes (9e) mais Pietro Perdichizzi mettait les siens dans l'embarras en écopant d'un second carton jaune pour protestation (27e). Quelques instants plus tard, Jens Teunckens était également exclu après avoir fauché Lyle Foster qui partait au but (30e) et les deux équipes se retrouvaient donc à dix. Juste avant la mi-temps, Westerlo se mettait à l'abri sur un penalty concédé par Scott Bitsindou pour une faute de main dans la surface. Jan Bernat se chargeait de le concrétiser (39e). Grâce à cette victoire, Westerlo (52 points) compte 7 points d'avance sur le RWDM à 3 matchs de la fin et sera sacré champion de D1B s'il s'impose le 2 avril face à Lommel. Le Lierse est 6e avec 29 points. (Belga)