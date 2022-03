Classement ATP - Djokovic de nouveau N.1 mondial, Fritz dans le top 10, Goffin 70e

(Belga) Novak Djokovic a repris à Daniil Medvedev la place de N.1mondial que le Russe occupait depuis le 28 février. Medvedev a été éliminé au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, ce dont a profité le Serbe, absent en Californie, pour s'installer de nouveau dans le fauteuil de N.1 mondial.

L'Espagnol Rafael Nadal retrouve le podium, montant sur la 3e marche après sa finale à Indian Wells, où il a été battu par l'Américain Taylor Fritz, sa première défaite en 2022. L'Allemand Alexander Zverev glisse pour sa part à la 4e place. Grâce à son premier succès en Masters 1000, Taylor Fritz fait son entrée dans le top 10, grimpant de 12 places pour se hisser au 8e rang, le meilleur classement de sa carrière. Demi-finaliste face Nadal en Californie, son jeune compatriote Carlos Alcaraz, 18 ans, souvent annoncé comme le "futur Nadal", grimpe de son côté de quatre places, au 15e rang, le meilleur classement de sa carrière. Lui aussi demi-finaliste en Californie, éliminé par Taylor Fritz après une série de 13 victoires d'affilée,, Andrey Rublev, qui évolue comme Daniil Medvedev sous bannière neutre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, gagne une place, et remonte au 6e rang mondial. Côté belge, David Goffin passe de la 71e à la 70e position. Entre les tournois ATP d'Indian Wells, où il a été sorti au 1er tour et Miami, le Liégeois a disputé la semaine dernière un Challenger à Phoenix, s'inclinant en quarts de finale. Les N.2 et N.3 belges sont en recul: Zizou bergs passe de la 182e à la 186e place et Kimmer Coppejans de la 238e à la 247e place. Ruben Bemelmans est 299e. En double, Sander Gillé est 32e mondial (-2) et Joran Vliegen 35e (+2). (Belga)