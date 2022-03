Viré de l'Ajax pour avoir envoyé des messages inappropriés à des collègues féminines: Marc Overmars s'engage avec l'Antwerp

C'est la polémique du jour dans le football belge. L'Antwerp a engagé Marc Overmars comme directeur du football. L'ancien international des Pays-Bas avait dû quitter son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam début février après un scandale.

Marc Overmars a été nommé directeur du football de l'Antwerp, a annoncé lundi le club anversois. Il avait dû quitter son poste à l'Ajax il y a moins de deux mois suite à un scandale. Durant une longue période, il a envoyé des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines. "J'ai honte de moi", avait alors confié Overmars. "Malheureusement, je n'avais pas réalisé que j'avais dépassé les limites, mais cela m'est apparu ces jours-ci. Je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax."

"Nous n'avons pas consulté au préalable les membres féminins du personnel"

"Nous avons dit à Marc quelles étaient nos valeurs", dit Sven Jacques, le directeur général du club, lors de la conférence de presse de présentation. "Nous sommes aussi un club qui veut donner une seconde chance aux gens. Nous n'avons pas consulté au préalable les membres féminins du personnel."

"Entamer un nouveau chapitre"

"Je veux tourner la page de l'Ajax et entamer un nouveau chapitre ici", déclare Marc Overmars. "Mon départ de l'Ajax a été regrettable. Je dois surmonter cela et aller de l'avant, c'est ce que je vais faire maintenant. Ce qu'il s'est passé à l'Ajax n'a pas eu d'influence dans mes discussions avec l'Antwerp, qui se sont bien déroulées. Cela ne se reproduira plus."