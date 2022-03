Foot: Overmars rebondit à l'Antwerp après ses "messages déplacés" à des femmes

L'ex-footballeur star des Pays-Bas Marc Overmars, mis en cause pour des "messages déplacés" envoyés à des femmes, a été recruté comme directeur technique de l'Antwerp, a annoncé lundi le club belge qui affirme vouloir lui donner une "seconde chance".

L'ancien milieu de terrain international avait dû démissionner début février de son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam après les témoignages de plusieurs collègues indiquant avoir reçu de nombreux messages inappropriés, et même une "dick pic" (photo de pénis non sollicitée) de sa part.

Ces femmes avaient mis en cause la culture "sexiste" du club, dans le journal néerlandais NRC, affirmant que les rares à avoir tenté de dénoncer les abus n'avaient pas été entendues.

Marc Overmars a signé un contrat de quatre ans avec l'Antwerp, actuel 3ème du championnat de 1ère division belge.

"Nous avons dit à Marc quelles étaient nos valeurs", a affirmé le directeur général Sven Jacques, lors de la conférence de presse de présentation, selon l'agence Belga. "Nous sommes aussi un club qui veut donner une seconde chance aux gens", a-t-il dit, reconnaissant ne pas avoir consulté les membres féminins du personnel avant ce recrutement.

"Cela ne se reproduira plus", a promis de son côté Marc Overmars. "Je veux tourner la page de l'Ajax et entamer un nouveau chapitre ici, a-t-il déclaré. Mon départ de l'Ajax a été regrettable. Je dois surmonter cela et aller de l'avant, c'est ce que je vais faire maintenant".

Sa mise en cause aux Pays-Bas avait suscité une immense émotion. Evoquant sa "honte", Marc Overmars avait présenté ses excuses et reconnu avoir "dépassé les bornes".

Overmars avait remporté comme joueur la Ligue des champions avec l'Ajax Amsterdam en 1995, avant d'évoluer à Arsenal puis au FC Barcelone.

Nommé en 2012 directeur sportif de l'Ajax, il avait, selon plusieurs commentateurs, contribué aux récents succès sportifs du club.