Qualifications Mondial 2022 - Le Portugais Pepe positif au Covid, le Lillois Djalo appelé

(Belga) Le défenseur de l'équipe du Portugal Pepe a été testé positif au Covid-19 au premier jour du rassemblement de la Seleçao avant les barrages pour le Mondial 2022, a annoncé lundi la Fédération portugaise de football (FPF) sans préciser la durée de sa mise en quarantaine.

Pour remplacer le vétéran de 39 ans, le sélectionneur Fernando Santos a appelé en renfort le joueur de Lille Tiago Djalo, qui devait rejoindre l'équipe des moins de 21 ans, a précisé la FPF dans un communiqué. Déjà privé du défenseur central de Manchester City Ruben Dias, blessé, le Portugal recevra la Turquie jeudi à Porto en demi-finale des barrages de la prochaine Coupe du monde. En cas de succès, la Seleçao accueillera le 29 mars, de nouveau au stade du Dragon, le vainqueur de la demi-finale qui opposera l'Italie et la Macédoine du Nord. La fédération portugaise avait déjà annoncé le forfait du milieu Ruben Neves, blessé ce week-end avec son club de Wolverhampton. Il a été remplacé dans l'effectif lusitanien par le débutant Vitinha, 22 ans, très en vue cette saison au FC Porto et présent régulièrement dans la sélection Espoirs. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont commencé lundi leur stage de préparation au centre d'entraînement de la fédération, situé à Oeiras, dans la banlieue ouest de Lisbonne. L'équipe du Portugal a participé à tous les grands tournois internationaux organisés depuis l'Euro 2000, son dernier échec remontant à la qualification pour le Mondial 1998. (Belga)