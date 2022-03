Diables Rouges - Sept espoirs se sont entraînés avec les Diables ce lundi

(Belga) Roberto Martinez a accueilli ses troupes lundi, premier jour du rassemblement en vue des matchs en Irlande (26 mars) et contre le Burkina Faso (29 mars). Le technicien espagnol a laissé sept joueurs issus de la sélection espoirs de Jacky Mathijssen prendre part à la première séance d'entraînement.

En effet, le gardien Senne Lammens (Club de Bruges), les défenseurs Koni De Winter (Juventus) et Hugo Siquet (Fribourg), les milieux Amadou Onana (Lille) et Aster Vranckx (Wolfsburg) ainsi que les attaquants Loïs Openda (Vitesse) et Yorbe Vertessen (PSV) étaient présents lundi sur les pelouses du centre national de Tubize. Les Diables Rouges joueront le samedi 26 mars contre l'Irlande, à Dublin, et le mardi 29 contre le Burkina Faso, à Anderlecht. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Roberto Martinez n'a appelé que des joueurs comptant moins de 50 présences en équipe nationale. Du côté des espoirs de Jacky Mathijssen, ils ne doivent pas s'incliner au Danemark le mardi 29 mars pour s'assurer de leur présence à l'Euro 2023 en Géorgie et Roumanie (9 juin - 2 juillet 2023). (Belga)