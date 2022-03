Réunis, Sander Gillé et Joran Vliegen héritent d'un tirage compliqué en Floride

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen vont enfin rejouer ensemble après le test positif au coronavirus du second peu avant le match de la Belgique en Finlande lors des barrages de la Coupe Davis début mars. La meilleure paire de double belge est engagée au premier tour du Masters 1000 de Miami (dur/8.584.055 dollars).

Ils n'ont pas hérité d'un tirage facile car ils défieront le Croate Ivan Dodig et le Brésilien Marcelo Melo, vainqueurs ensemble de six tournois dont Roland-Garros 2015. Gillé, 31 ans, est 32e mondial, alors que Vliegen, 28 ans, pointe au 35e rang mondial. Marcelo Melo, 38 ans, est un ancien N.1 mondial en double, aujourd'hui 43e. Ivan Dodig, 37 ans, est 23e. Dodig/Melo ont été battus au premier tour à Indian Wells il y a dix jours alors que Sander Gillé, orphelin de Vliegen et par conséquent associé au Néerlandais Matwe Middelkoop, a aussi pris la porte d'entrée. Vliegen/Gillé, cinq titres ATP ensemble, s'étaient inclinés dès le premier tour en 2021 à l'occasion de leur première à Miami.