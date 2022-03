Zlatan Ibrahimovic pilote une Ferrari avec Leclerc et Sainz: "Quand vous achetez Ibrahimovic, vous achetez une Ferrari" (vidéo)

La saison 2022 de Formule 1 s'annonce radieuse pour l'écurie Ferrari. Les voitures au cheval cabré ont terminé première et deuxième de la première course de la saison, dimanche dernier à Bahreïn après avoir laissé une excellente impression.

Le lendemain de son doublé, l'écurie italienne a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec "un invité très spécial" : Zlatan Ibrahimovic.

Le géant suédois, joueur de l'AC Milan, est friand de la marque et a déjà acheté des véhicules en édition limitée pour se faire plaisir. Il y a quelques mois, le footballeur s'était offert la Ferrari SF90 Spider dorée d’une valeur de 470 000€ pour son 40e anniversaire.

Sur les réseaux de l'écurie, on peut voir une courte vidéo de la rencontre entre Mattia Binotto et la star du ballon rond. Une rencontre lors de laquelle Ibra a offert un maillot de son club au patron de l'écurie F1, en ne manquant pas de lui faire un petit tacle. "Je sais que tu es fan de l'Inter mais personne n'est parfait", rigole-t-il.

Sur ses propres réseaux, l'ancien joueur du PSG et de Manchester United a publié un véritable teaser de son passage à Fiorano, l'usine de la célèbre marque, qui semble être un partenariat entre la Ligue des Champions (dont le logo apparait clairement) et Ferrari.

On y voit un subtil mélange de foot et de ballon rond, de dérapages et de jongles. Fidèle à lui-même, Zlatan Ibrahimovic y va de ses punchlines légendaires à l'image de "quand vous achetez Ibrahimovic, vous achetez une Ferrari" ou "sur le terrain [de foot], ils m'appellent Ferrari".

La vidéo complète sera révélée ce vendredi 25 mars.