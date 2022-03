"J'ai confiance": Thibaut Courtois reçoit les encouragement de la légende Iker Casillas

Thibaut Courtois et le Real Madrid se sont lourdement inclinés à domicile contre le FC Barcelone dans le Clasico de dimanche dernier. Les Madrilènes, perdus en l'absence de Karim Benzema en attaque, sont apparus incapables de tenir tête à leur rival qui les a balayé 0-4.

Une défaite qui fait mal sur le plan symbolique mais qui n'a que très peu d'incidence au classement de la Liga, le Real Madrid reste largement en tête avec 66 points devant Séville (57) et le FC Barcelone (54) qui continue sa belle remontée au classement.

Lundi, au lendemain de la claque reçue par le rival barcelonais, Thibaut Courtois a publié un message sur son compte Twitter pour faire part de sa déception et assurer tous les fans de la détermination sans faille de l'équipe à aller chercher "tous les titres que nous jouons". "Hier était une triste journée mais nous sommes une équipe. Que nous gagnions ou perdions, nous le faisons ensemble et nous réagirons de la même manière. Je sais que c'est toujours pénible d'y penser et de le demander, mais ayez confiance que cette équipe donnera tout pour gagner les titres que nous jouons", avait écrit le Diable Rouge.

Une voix très importante de la galaxie du Real s'est élevée pour soutenir notre compatriote, le gardien emblématique du club madrilène : Iker Casillas.

Le champion du monde 2010 a simplement écrit "J'ai confiance Thibaut. Allez Madrid". Quelques mots qui auront certainement fait plaisir au principal intéressé qui profite pour l'instant de son congé lié à la trêve internationale.

Courtois, comme tous les Diables comptant plus de 50 caps, n'a pas été appelé par Roberto Martinez pour les deux matchs amicaux que disputera l'équipe nationale les 26 et 29 mars prochain, respectivement contre l'Irlande et le Burkina Fasso.