Choc en vue: une "Finalissima" entre les champions d'Europe et d'Amérique du Sud va avoir lieu cette année

L'Italie et l'Argentine, respectivement championne d'Europe et d'Amérique du Sud vont s'affronter dans une "Finalissima", annoncent l'UEFA et la CONMEBOL.

Le duel entre les deux champions continentaux aura lieu le mercredi 1er juin dans le stade de Wembley, à Londres, qui a vu le sacre des Italiens en finale contre l'Angleterre, le 11 juillet dernier.

La rencontre aura lieu à 20h45 et le vainqueur devrait recevoir un trophée, à en croire le visuel publié.