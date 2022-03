Tennis: premier titre, première place, Medvedev peut être prolifique à Miami

Pas dans le coup à Indian Wells, Daniil Medvedev sera attendu à Miami, l'autre Masters 1000 américain du début de saison, où il visera un premier titre en 2022, pour mieux redevenir N.1 mondial.

En Floride où Novak Djokovic sera encore absent, car non vacciné et à ce titre non autorisé à pénétrer sur le territoire américain, le Russe aura l'occasion de lui reprendre le trône qu'il n'aura occupé que trois semaines. Et il n'aura pas à regarder dans quelle partie de tableau se trouve Rafael Nadal.

L'Espagnol a en effet déclaré forfait, mû par le besoin de se reposer avant la terre battue. Le nouveau N.3 mondial a de surcroît contracté une blessure, au niveau du pectoral gauche et des côtes, qui l'a empêché de pleinement pouvoir défendre ses chances en finale d'Indian Wells dimanche, face à l'inattendu américain Taylor Fritz, qui lui a infligé sa première défaite de l'année.

Ce dernier, qui a fait un bond de sept places au 13e rang mondial, a aussi eu une blessure à gérer, à la cheville droite. Il devait passer lundi une IRM (imagerie par résonance magnétique) pour en déterminer la gravité.

A Miami, où il a atteint les quarts l'an passé lors d'une édition remportée par le Polonais Hubert Hurkacz (11e), Medvedev a donc quelques points à prendre et surtout un moral à regonfler depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie, où il avait été renversé par Nadal après un lutte épique de plus de cinq heures.

- Alcaraz pour confirmer -

Le Russe, qui comme ses compatriotes et les Bélarusses, jouera sans mention de son pays ni représentation de son drapeau, selon la directive des instances dirigeantes du tennis en réponse à la guerre en Ukraine, pourrait devoir débuter contre Andy Murray. Et il aura pour principaux concurrents, les habitués comme lui du top 5 mondial, Alexander Zverev (4e) et Stefanos Tsitsipas (5e).

Or ces deux joueurs ont vite flanché à Indian Wells, notamment le premier, qui était scruté après son coup de sang à Acapulco où il avait été exclu du tournoi après avoir frappé plusieurs fois sa raquette sur la chaise de l'arbitre, à la fin d'un match de double perdu.

Demi-finaliste en Californie, battu par Fritz pour la première fois en 14 matches, après ses victoires à Marseille puis Doha, Andrey Rublev (6e), qui pourrait retrouver le volcanique Nick Kyrgios au 2e tour, sera un rival sérieux.

Tout comme le phénomène de 18 ans Carlos Alcaraz (16e), qui a lui poussé Nadal dans ses retranchements dans l'autre choc du dernier carré, et a bien l'intention de ne pas s'arrêter là.

Au passage, l'Espagnol avait fait une démonstration de force et de vitesse, en 8e de finale, face à Gaël Monfils qui s'était dit très impressionné.

- Comment vont Osaka et Azarenka ? -

Le Parisien (24e), auteur la semaine passée d'une rentrée très encourageante après cinq semaines sans jouer en raison d'une maladie, concentrera les minces espoirs de bonnes performances d'un contingent français que va rejoindre Jo-Wilfried Tsonga, après cinq tournois infructueux dont deux challengers. Agé de 36 ans, l'ancien N.5 mondial, aujourd'hui 225e, tente de regoûter au plaisir de jouer, après quatre années minées par les blessures.

Chez les femmes, en l'absence de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, qui a décidé de recharger ses batteries après son sacre à l'Open d'Australie, la favorite se nomme Iga Swiatek.

La Polonaise vient de s'imposer à Indian Wells et s'est hissée au 2e rang du classement WTA, devant la Grecque Maria Sakkari (3e), qu'elle a justement battue sans mal en finale dimanche.

Ces deux joueuses tenteront de confirmer leur excellente forme actuelle en Floride où Aryna Sabalenka (4e), en méforme, devra se ressaisir.

Enfin, les regards seront inévitablement tournés vers une autre Bélarusse, Victoria Azarenka, qui a, pour une raison inconnue, fondu en larmes en plein match du 3e tour à Indian Wells, et sur Naomi Osaka, qui elle aussi a craqué pendant et après le sien, blessée par une invective venue du public ("Naomi, tu es nulle!"). Six mois après ses pleurs à l'US Open, la Japonaise traversait là un nouvel épisode de détresse.