Hand: saison terminée pour Mikkel Hansen, victime d'une embolie pulmonaire

Le handballeur danois Mikkel Hansen, l'un des meilleurs joueurs de la planète, a été contraint de mettre un terme à sa saison avec le Paris SG en raison d'une phlébite doublée d'une embolie pulmonaire, a annoncé mardi le club parisien.

Opéré au Danemark pour un problème cartilagineux la semaine dernière, Mikkel Hansen "a contracté une phlébite du membre inférieur, doublée d'une embolie pulmonaire", a expliqué le club, précisant que le joueur était "hors de danger" et qu'il allait suivre pendant 4 à 6 mois un traitement à base d'anticoagulants qui n'est "pas compatible avec un sport de contacts de haut niveau".

Mikkel Hansen, qui a été désigné par la Fédération internationale (IHF) meilleur joueur au monde à trois reprises (2011, 2015 et 2018), ne portera ainsi plus le maillot du PSG, club qu'il a rejoint en 2012 et où il évolue depuis dix saisons, puisqu'il s'est engagé à partir de la saison prochaine pour le club danois d'Aalborg.

Il y a huit jours, le joueur âgé de 34 ans a subi une intervention chirurgicale "pour soigner un problème cartilagineux au genou droit dont il souffrait depuis plusieurs semaines" et pour "nettoyer son articulation", a expliqué le club de la capitale dans son communiqué mardi soir.

C'est à son retour en France pour sa rééducation au sein du PSG, et des "suites immédiates" de son opération, que "Mikki" a contracté une phlébite, doublée d'une embolie pulmonaire.

Le Danois "effectuera sa rééducation au sein des installations du club", a ajouté le PSG, qui lui "apporte tout son soutien pour cette longue période de convalescence".

Pour le PSG, sur la voie royale pour un huitième sacre consécutif dans le championnat de France (9 points d'avance sur les premiers poursuivants à dix matches de la fin de la Starligue), il s'agit d'un coup dur en vue de la Ligue des champions. Les Parisiens devront faire sans l'un des éléments clés de leur effectif pour conquérir la couronne européenne qu'ils ne sont jamais parvenus à remporter.

Pour cela, ils devront d'abord se défaire des Norvégiens d'Elverum en barrages, puis des Allemands de Kiel en quarts de finale, avant un Final 4 à Cologne qui ne leur a jamais souri, avec cinq présences sur les six dernières éditions mais seulement une finale, perdue en 2017 contre les Macédoniens du Vardar Skopje.