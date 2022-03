Ligue des Champions de basket - Fin de l'aventure européenne pour Ostende, battu par Cluj

(Belga) Ostende s'est incliné à domicile mardi soir face aux Roumains de Cluj (74-85) pour le compte de la 4e journée du 2e tour en Ligue des Champions de basket. Une défaite qui signe l'élimination des Ostendais de la compétition.

Malgré l'obligation de gagner d'au moins six unités pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale, les Côtiers ont été submergés par la réussite roumaine au premier quart-temps. Les visiteurs plantaient sept paniers à 3 points en dix minutes pour prendre le large à l'issue du premier acte (12-31). Largués, les Ostendais s'en remettaient à Mikael Jantunen (20 points et 6 rebonds) pour tenter un incroyable retour. Les joueurs de Dario Gjergja réduisaient l'écart, petit à petit (34-50 et 59-67 après 30 minutes). Les Côtiers revenaient même à 3 unités (70-73) avant de voir les Roumains repartir de plus belle pour finalement s'imposer 74-85. Ostende termine 3e de son groupe avec un bilan d'une victoire pour trois défaites et est donc officiellement éliminé de la compétition. Une poule remportée par Cluj (3-1) suivi des Espagnols de Malaga (2-2). De leur côté, même privés d'Ismaël Bako, blessé, les Espagnols de Manresa se sont imposés à domicile (39-27 et 85-70) face aux Turcs de Tofas Bursa. Un succès qui leur permet de valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. (Belga)