Des légendes à leur place: Wayne Rooney et Patrick Viera entrent au Hall of Fame de la Premier League

L'attaquant anglais de Manchester United, Wayne Rooney et le milieu de terrain français d'Arsenal, Patrick Vieira, vont entrer au Temple de la Renommée (Hall of Fame) de la Premier League, a annoncé mercredi l'organisateur du championnat anglais.

Il s'agit des deux premiers joueurs de la promotion 2022, choisis par la Premier League, alors que 6 autres, choisis par un vote des internautes au sein d'une liste de 25 noms, les accompagneront avant la fin de l'année.

Rooney et le deuxième meilleur buteur de la Premier League avec 208 buts en 491 matches, derrière Alan Shearer, qui avait été le tout premier joueur anglais à entrer au Hall of Fame et le troisième meilleur passeur décisif (103).

Il avait fait des débuts professionnels à 16 ans seulement, avec Everton, et son premier but avait donné la victoire aux Toffees (2-1) à la 89e minute, en octobre 2002, contre... Arsenal où évoluait Vieira.

Il avait ensuite rejoint Manchester United à 18 ans, remportant cinq championnats d'Angleterre et une Ligue des Champions avec les Red Devils et devenant aussi le meilleur buteur de l'histoire du club, comme de la sélection nationale.

A la fin de sa carrière, il est devenu entraîneur de Derby County (D2) qu'il essaye de sauver de la relégation, après de graves problèmes financiers qui ont valu au club des points de pénalités.

Vieira, quant à lui, est indissociable de l'épopée d'Arsène Wenger à Arsenal, puisqu'il était arrivé "dans les bagages" de l'Alsacien, alors qu'il n'était qu'un joueur de 20 ans méconnu -en Angleterre du moins- devenu ensuite une référence absolue pour les milieux de terrain défensifs.

En 9 saisons avec les Gunners, il a disputé 307 matches de Premier League, remportant trois fois le titre, notamment en 2003/2004 où l'équipe londonienne n'avait pas concédé une seule défaite (26 victoires, 12 nuls).

Après cinq saisons en Italie, il était revenu en Premier League avec Manchester City pour sa dernière saison comme joueur et il officie actuellement comme entraîneur de Crystal Palace, qu'il a amené en demi-finale de la Coupe d'Angleterre.

"Être là, avec les meilleurs joueurs de la Premier League, le meilleur championnat au monde, ça dépasse tout ce que j'aurais imaginé. Avoir mon nom avec ces joueurs me rend fier et me fait réaliser à quel point j'ai été un bon joueur", a commenté le Français.