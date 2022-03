Euro 2028 - Grande-Bretagne et Irlande officialisent leur intérêt pour l'organisation de l'Euro 2028

(Belga) Les fédérations anglaise, nord-irlandaise, irlandaise, écossaise et galloise ont officiellement marqué leur intérêt afin d'organiser conjointement l'Euro 2028.

Les cinq fédérations ont annoncé ensembel mercredi avoir fait part de "l'expression de leur intérêt" à l'UEFA, l'Union des associations européennes de football. Le mois dernier, elles ont déjà précisé préférer l'organisation de l'Euro 2028 que celle du Mondial 2030. "Nous avons la conviction que cet Euro peut devenir l'un des plus grands événements sportifs jamais organisés au Royaume-Uni et en Irlande', pouvait-on lire dans le communiqué commun. "Cette collaboration inédite entre les cinq fédérations offre au football continental quelque chose de spécial, avec notamment la possibilité d'encore faire grandir le tournoi." Cet Euro 2028 pourrait être le premier joué avec 32 nations, contre 24 actuellement. Toutes les candidatures à son organisation devront être soumises pour avril 2023 et celle retenue sera connue en septembre 2023. (Belga)