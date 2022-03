Danemark: remis du Covid, Eriksen pourrait faire son retour en sélection samedi

Le meneur de jeu Christian Eriksen, remis du Covid-19, va pouvoir s'entraîner jeudi avec le Danemark et pourrait faire son grand retour sous le maillot danois samedi, a annoncé mercredi le sélectionneur Kasper Hjulmand.

Neuf mois après son arrêt cardiaque en plein Euro qui a nécessité l'implantation d'un régulateur cardiaque, Eriksen avait été convoqué la semaine dernière pour les matches amicaux contre les Pays-Bas à Amsterdam samedi et contre la Serbie à Copenhague mardi.

Mais un test positif au coronavirus était venu compromettre son retour.

"Le plus probable est qu'il commence sur le banc contre les Pays-Bas, et ensuite on verra comment ça se passe à Amsterdam. Mais il est disponible à 100% pour jouer à domicile" contre la Serbie, a déclaré Kasper Hjulmand lors d'une conférence de presse avec les médias danois.

Eriksen, qui évolue désormais à Brentford en Premier League, va rejoindre mercredi soir la sélection danoise actuellement rassemblée en Espagne, et pourra s'entraîner jeudi, a confirmé la fédération à l'AFP.

"On doit juste faire un point sur ce qu'il a pu faire avec Brentford, où il a pu recommencer à s'entraîner dimanche. Avant cela il avait manqué l'entraînement pendant quatre jours. Donc on va voir ce qu'il a pu faire", a souligné M. Hjulmand.

Le Danois, âgé de 30 ans, vit avec un défibrillateur interne depuis cet accident cardiaque survenu le 12 juin contre la Finlande à l'Euro.

Il était resté inanimé sur la pelouse pendant de longues minutes sous les yeux médusés de ses coéquipiers, du stade et de millions de téléspectateurs, avant de finalement revenir à lui après un sauvetage d'urgence.

Eriksen (109 sélections, 36 buts) devrait retrouver une équipe danoise qui avait brillé à l'Euro (élimination en demi-finale) et s'est brillamment qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar en fin d'année.