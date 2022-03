Eurocoupe - Toujours privé de Sam Van Rossom, blessé, Valence s'incline en Turquie, à Bursaspor

(Belga) Les Espagnols de Valence, privés du Belgian Lion Sam Van Rossom, blessé, se sont inclinés mercredi soir en déplacement en Turquie, à Bursaspor (92-89) pour le compte de la 16e journée en Eurocoupe.

Sous l'impulsion de l'ancien anversois Dave Dudzinski (23 points et 7 rebonds), les Turcs prenaient un léger avantage en première mi-temps (21-18 et 43-40). Au retour des vestiaires, l'Espagnol Xabier Lopez-Arostegui (17 points et 5 rebonds) laissait admirer sa dextérité au shoot extérieur pour remettre les visiteurs aux commandes après 30 minutes (64-66). Durant le dernier acte, les deux équipes se rendaient coup pour coup et à ce petit jeu, ce sont finalement les locaux qui finissent par s'imposer au bout du suspense (92-89). Malgré cette défaite, Valence reste deuxième du groupe B avec 11 victoires pour 5 défaites. Les Espagnols ont par ailleurs déjà décroché leur ticket pour la phase finale de la compétition. (Belga)