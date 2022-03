Ligue des Champions dames - Pas de vainqueur lors du quart de finale aller entre Arsenal et Wolfsburg

(Belga) Arsenal et Wolfsburg n'ont pas réussi à se départager (1-1) au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine de football mercredi.

Tabea Wassmuth avait donné l'avance aux Allemandes en première période (19e). Arsenal devait finalement attendre les derniers instants de la partie pour égaliser via Carlotte Wubben-Moy (88e). Plus tôt mercredi, Lyon, avec Janice Cayman pendant 25 minutes, s'est incliné 2-1 sur le terrain de la Juventus. Mardi, le Paris Saint-Germain s'était imposé 1-2 au Bayern Munich et le FC Barcelone l'avait emporté 1-3 au Real Madrid. Les matches retour sont prévus le 30 et 31 mars.