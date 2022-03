Jermaine Defoe raccroche ses crampons

(Belga) L'ancien international anglais Jermaine Defoe a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel à 39 ans. Il l'a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux.

"Après 22 ans dans le jeu, j'ai décidé de me retirer du football professionnel", a écrit Defoe. "C'était une décision très difficile, dont j'ai discuté avec ma famille et mes proches." Defoe avait remporté le championnat d'Écosse avec les Rangers. Il a commencé cette saison avec Sunderland en League One, n'effectuant que deux apparitions. Defoe avait débuté sa carrière en 1999 à West Ham. L'attaquant a aussi défendu les couleurs de Bournemouth, Tottenham (avec qui il a gagné la Coupe de la Ligue 2008), Portsmouth, Toronto, Rangers et Sunderland. L'attaquant a porté à 57 reprises le maillot de l'équipe nationale anglaise entre 2004 et 2017, marquant 20 buts. Il a participé au Mondial 2010 et à l'Euro 2012. (Belga)