Tennis: Humbert passe le 1er tour à Miami, Cornet sortie d'entrée

Ugo Humbert a passé sans trop d'encombres jeudi le 1er tour au Masters 1000 de Miami aux dépens du Slovène Aljaz Bedene (6-3, 3-6, 6-3), au contraire d'Alizé Cornet, sèchement battue pour son entrée en lice au 2e tour par l'Américaine Alison Riske (6-2, 6-2) en 1 h 27 min.

Depuis le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem au dernier Open d'Australie, la N.1 française (36e mondiale) enchaîne les contre-performances: sous le soleil de la Floride, elle a subi sa troisième élimination d'entrée en quatre tournois.

Il s'agit de la 7e défaite en autant de rencontres pour la Française face à l'Américaine.

Cornet a bien mal entamé sa partie à Miami, perdant d'entrée son service blanc pour être menée 2-0. Dans cette première manche, Riske (50e mondiale) a réussi à lui ravir une seconde fois son service pour la remporter 6-2 en 42 minutes.

Au début du second set, Cornet a eu une balle de 2-0, mais s'est fait breaker peu après par Riske, qui s'est détachée 3-1. Comme dans la première manche, la Niçoise a perdu une seconde fois son service, pour être menée 5-2 et permettre à l'Américaine de remporter ce set sur le même score que le premier en 45 minutes, et le match.

De son côté, Humbert (45e mondial) a justifié son statut de favori face à Bedene (142e). Le Français a remporté le premier set en 40 minutes en réussissant le seul break du set à 4-3, pour mener 5-3 et remporter la manche sur son service.

Bedene a réagi dès le début du deuxième set en ravissant le service du Français à 1-0 pour se détacher 2-0. Humbert n'a jamais réussi à combler ce break de retard et a perdu la manche 6-3.

Dans le set décisif, Humbert a breaké à 2-1, pour mener 3-1 et se détacher 4-1 sur son service. Le Slovène a alors débreaké, mais Humbert est reparti de l'avant pour prendre à nouveau le service adverse à 4-3 et mener 5-3. Servant pour le match, il a conclu d'une accélération de coup droit croisé sur sa première balle de match, s'imposant en 1 h 54 min.

C'est la première fois de l'année que le Français, 23 ans, passe un tour. Il avait en effet chuté d'entrée lors de ses quatre premiers tournois de l'année.

Au prochain tour, il sera opposé au Russe Aslan Karatsev (32e), qui l'a battu lors de leur seule confrontation au Masters 1000 sur terre battue de Madrid, au printemps 2021.