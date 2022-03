WTA Miami - Greet Minnen éliminée au premier tour en double

(Belga) Greet Minnen, associée à la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, a été éliminée au premier tour du double du tournoi WTA 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.369.455 dollars, jeudi aux Etats-Unis.

La paire belge-géorgienne s'est inclinée en trois sets - 2-6, 6-4, 5-10 - en 1h26 face à l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs, têtes de série N.7. Au deuxième tour, Krawczyk et Schuurs pourraient affronter Kirsten Flipkens, associée à l'Indienne Sania Mirza. Elles affronteront la Canadienne Leylah Fernandez et l'Américaine Ingrid Neel au premier tour. En simple, Minnen, Flipkens, Alison Van Uytvanck et Maryna Zanevska ont toutes été éliminées au premier tour. Elise Mertens (WTA 24) est elle exemptée de 1er tour en tant que tête de série N.20. Elle affrontera au deuxième tour la Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 279) (Belga)