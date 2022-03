Le Bayern va débourser 300.000 euros pour recruter un joueur de 13 ans

Recruter de jeunes talents pour en faire des futurs cadres fait partie des règles de base du recrutement dans le football. Ces dernières années, des joueurs de plus en plus jeunes bénéficient d'une belle médiatisation et sont rapidement considérés comme des stars montantes du football. Mais un cap vient d'être franchi par le Bayern Münich, qui va s'offrir les services du jeune Mike Wisdom.

Ce jeune joueur de 13 ans, qui évolue à Mönchengladbach, va rejoindre la Bavière pour jouer avec les U15. Mais le prix est déjà exorbitant: 300.000 euros. De quoi rajouter un peu de pression...