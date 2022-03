E3 Harelbeke: Mikkel Honoré forfait, Quick-Step Alpha Vinyl avec six coureurs au départ

(Belga) Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), malade, a renoncé à prendre le départ du GP de l'E3 (WorldTour) vendredi à Harelbeke.

La formation Quick-Step Alpha Vinyl n'aligne donc que six coureurs au départ: Stijn Steels, l'Italien Davide Ballerini, le Français Florian Sénéchal, l'Allemand Jannik Steimle et deux anciens vainqueurs, le Danois Kasper Asgreen (2021) et le Tchèque Zdenek Stybar (2019). La formation de Patrick Lefevere a remporté les trois dernières éditions de l'E3, Niki Terpstra s'imposant en 2018 tandis que la course avait été annulée en 2020. Le Wolfpack a de nouveau les faveurs du pronostic, face aux Jumbo-Visma de Wout van Aert dans cette 64e édition de l'E3, longue de 203,9 km. (Belga)