E3 Harelbeke: Pascal Ackermann et Lawson Craddock forfaits

Pascal Ackermann ne prendra pas le départ de l'E3 Harelbeke vendredi. Le sprinteur allemand n'est pas encore remis de sa chute sur Bruges-La Panne mercredi, a confirmé son équipe UAE Emirates avant le départ.

Ackermann, 28 ans, était tombé dans le final de Bruges-La Panne mercredi. Après être resté plusieurs minutes au sol, il est remonté sur son vélo pour franchir la ligne d'arrivée. "Pascal s'était bien entraîné jeudi mais ce vendredi matin, les douleurs sont revenues. Il était donc plus prudent de lui donner du repos supplémentaire en vue de Gand-Wevelgem dimanche", a confié Fabio Baldato, le directeur sportif d'UAE Emirates. La formation émiratie n'alignera donc que six coureurs à Harelbeke avec le Portugais Rui Oliveira, le Danois Mikkel Bjerg, le Français Alexys Brunel, l'Allemand Felix Gross, l'Italien Oliviero Troia et le Norvégien Vegard Stake Laengen. L'Américain Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) a dû lui aussi déclarer forfait après une chute en quittant le podium de présentation des coureurs. Les Australiens Luke Durbridge, Alex Edmondson et Kelland O'Brien, le Slovène Luka Mezgec, l'Italien Alexander Konychev et le Néo-Zélandais Campbell Stewart seront les six coureurs au départ pour BikeExchange-Jayco.