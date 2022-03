Amicaux: "Il y a de la vie dans cette équipe", dit Giresse du Kosovo

Alain Giresse a réussi des "débuts en fanfare" à la tête du Kosovo, raconte-t-il vendredi à l'AFP, au lendemain d'une victoire 5-0 contre le Burkina-Faso, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, et souligne qu'"il y a de la vie" dans l'équipe qu'il a prise en charge il y a un mois.

Q: Peut-on mieux débuter sur un banc que par un 5-0?

R: "(rires) Ce sont des débuts en fanfare, oui! Ça montre surtout une belle adhésion au travail de préparation. C'est toujours plus agréable, évidemment, ça fait du bien aux joueurs, au staff et à l'entraîneur. On a établi le score record à Pristina (le Kosovo avait gagné 5-0 à Malte en Ligue des nations en 2018, NDLR). Bien démarrer, c'est bien, mais il faut savoir ne pas s'emballer, car tout n'a pas été parfait. Bon, au moins il y a eu l'efficacité (rires)!"

Q: Quel style de jeu pouvez-vous développer?

R: "Il faut s'adapter à la qualité des joueurs, s'appuyer sur leurs points forts, ils aiment le ballon. Maintenant il faut avoir cette rigueur nécessaire derrière, dans le travail sans ballon, le replacement, partant de l'idée qu'il vaut mieux avoir le ballon plutôt que le récupérer. J'avais annoncé que sur ces deux matches amicaux, je faisais jouer tout le monde, je mettrai une seconde équipe contre la Suisse. Hier (jeudi) par exemple il n'y avait pas le capitaine, l'arrière central de Naples, Amir Rrahmani, ni le milieu de Reims Valon Berisha ni le buteur de Majorque Vedat Muriqi. Comme ça j'aurais vu chaque joueur, pas seulement à l'entraînement mais en match. Le but de ce premier regroupement est de concerner tout le monde."

Q: Vous êtes en contrat jusqu'à fin 2023, quels objectifs vous ont été fixés?

R: "L'objectif a toujours été de se qualifier pour la Coupe du monde, toujours, partout où je suis passé (Géorgie, Gabon, Sénégal, Mali, Tunisie...). Alors il y a le différence entre les ambitions et la réalité, mais le Kosovo n'avait perdu que d'un but contre la Macédoine du Nord (2-1) en demi-finale des barrages pour l'Euro-2020, et la Macédoine vient de battre l'Italie (1-0)..."

Q: Comment se compose votre staff?

R: "J'ai emmené mon adjoint au long cours David Le Goff, et je travaille sur place avec deux anciens qui connaissent bien l'équipe, le Français Sébastien Bichard, adjoint, et le Suisse Thomas Richard, préparateur physique (le duo travaillait avec le prédécesseur suisse de Giresse, Bernard Challandes, NDLR). Tout l'encadrement administratif est très professionnel."

Q: Le Kosovo est un jeune pays, l'équipe est la 55e de l'UEFA depuis 2014, sentez-vous un souffle particulier?

R: "J'ai noté cette volonté, cet enthousiasme, un vrai dynamisme. Quand on vient en sélection, cela doit être par envie et par plaisir, les joueurs ne doivent surtout pas se forcer. En jouant sur ce désir, on les concerne directement d'une façon franche et sincère, on ne tourne pas autour du pot, sur les possibilités de se montrer pour sa carrière, etc. Avec l'histoire de leur pays, il y a de la vie dans cette équipe. Elle est jeune dans son existence, mais l'effectif est jeune aussi. J'ai même plus tendance à les freiner qu'à les ralentir, sinon ils resteraient toute la journée sur le terrain!"

Propos recueillis par Emmanuel BARRANGUET