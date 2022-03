Les Diables Rouges sont prévenus: l'Irlande sera au complet ce samedi

L'Irlande pourra compter sur un noyau au grand complet pour la réception des Diables Rouges samedi en match amical à Dublin. "C'est positif de pouvoir avoir une telle profondeur et concurrence dans le groupe", a reconnu Stephen Kenny, le sélectionneur irlandais, vendredi en conférence de presse.

Privé de son gardien titulaire Gavin Bazunu, malade, Stephen Kenny a dévoilé une partie de ses plans en annonçant la titularisation de Caoimhin Kelleher, le deuxième gardien de Liverpool. "Caoimhin est un gardien qui possède de nombreuses qualités. Il est athlétique et capable de bien jouer sous la pression. Il est dans un très bon environnement à Liverpool et il a de l'expérience." Kenny pourra aussi compter sur Callum Robinson, l'attaquant de West Bromwich Albion, pour assurer l'animation offensive. "Callum peut jouer sur le flanc ou en pointe. Le plus important, c'est l'animation avec des joueurs qui savent évoluer ensemble. Il est très complémentaire avec Chiedozie Ogbene. Il ne faut pas non plus oublier Will Keane qui est aussi une option avec son jeu de tête."

Ce match face à la Belgique aura lieu dans le cadre du 100e anniversaire de la fédération irlandaise de football. "Nous avons eu beaucoup de grands joueurs dans notre histoire", a ajouté Seamus Coleman, le capitaine irlandais. "Je pense notamment à Damian Duff, Richard Dunn, Robbie Keane ou encore Shay Given. Personnellement, Roy Keane est le joueur qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune."