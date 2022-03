Wout Van Aert s'adjuge le Grand Prix de l'E3

Un duo Jumbo: le champion de Belgique Wout van Aert a enlevé vendredi l'E3 Classic, la répétition du Tour des Flandres, devant son coéquipier français Christophe Laporte.



Favori de la course, van Aert a remporté pour la première fois cette course d'un jour, comptant pour le circuit mondial (WorldTour) et disputée autour de Harelbeke sur 204 kilomètres. Le Suisse Stefan Küng a pris la troisième place, à près de deux minutes, en tête d'un groupe de poursuivants.



L'équipe Jumbo a maîtrisé la course avec van Aert qui a provoqué une première sélection dans le Taaienberg, à 80 kilomètres de l'arrivée. Le Belge, aidé par ses équipiers (Benoot, Teunissen), a ensuite porté l'estocade dans le Paterberg pour rallier l'arrivée, en compagnie de Laporte, après un raid de 42 kilomètres.



Le duo, qui avait déjà réalisé (avec Roglic) un coup de force du même type dans la première étape de Paris-Nice, a augmenté son avance dans les 30 derniers kilomètres (36 sec) pour la porter à plus d'une minute et demie 15 kilomètres plus loin. Le vainqueur sortant, le Danois Kasper Asgreen, s'est retrouvé esseulé dans le groupe de poursuite après la crevaison de son coéquipier de Quick-Step, le Français Florian Sénéchal, avant l'attaque décisive.



Agé de 27 ans, van Aert s'est imposé pour la troisième fois de la saison après ses succès dans le Het Nieuwsblad et le contre-la-montre de Paris-Nice. Dans Milan-Sanremo, dont il était samedi dernier l'homme à battre, le Belge n'avait pu faire mieux que 8e.