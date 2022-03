Tour de Catalogne - Premier succès professionnel pour Ethan Vernon sur la 5e étape

(Belga) Ethan Vernon (Quick Step-Alpha Vinyl) s'est adjugé la cinquième étape du Tour de Catalogne (WorldTour) sur 206,3 km entre La Pobla de Segur et Vilanova i la Geltru vendredi en Espagne. Le Britannique décroche la première victoire de sa carrière.

Dès le début de course, trois coureurs espagnols s'isolaient en tête avec Urko Berrade (Kern Pharma), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) et Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi). Après avoir compté cinq minutes d'avance sur le peloton, le trio de tête était repris à 20 km de l'arrivée. Le peloton roulait alors à vive allure vers l'arrivée et les trains de sprinteurs se frottaient dans le final. Peu avant la flamme rouge, Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) tombait mais cela n'empêchait pas son équipier Ethan Vernon de s'imposer. Le Britannique, 21 ans, décroche le premier succès de sa carrière professionnelle devant l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) et le Français Dorian Godon (AG2R Citroën). Au classement général, le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) reste en tête avec une seconde d'avance sur le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Un autre Colombien Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) est 3e à sept secondes. Samedi, la sixième étape reliera Salou à Cambrils sur un parcours vallonné de 167,6 km. Le Tour de Catalogne se terminera dimanche à Barcelone, où les coureurs devront grimper la côte de Montjuic (2e catégorie) à six reprises. On connaitra alors le successeur d'Adam Yates, absent cette année. (Belga)