E3 Classic: van Aert le plus fort des Jumbo

Un duo Jumbo: le champion de Belgique Wout van Aert a enlevé vendredi l'E3 Classic, la répétition du Tour des Flandres, devant son coéquipier français Christophe Laporte.

Favori de la course, van Aert a remporté pour la première fois cette course d'un jour, comptant pour le circuit mondial (WorldTour) et disputée autour de Harelbeke sur 204 kilomètres avec dix-sept monts flandriens à franchir.

"Nous réalisons une performance d'équipe fantastique aujourd'hui", a commenté le champion de Belgique, qui a signé son troisième succès de la saison après le Het Nieuwsblad et le contre-la-montre de Paris-Nice.

En deux attaques dans les montées les plus pentues, l'homme fort de la course a provoqué la sélection définitive. Il a produit un premier tri dans le Taaienberg, à 80 kilomètres de l'arrivée (Benoot, Laporte, Asgreen, Mohoric, Stuyven, Küng). Il a porté l'estocade dans le Paterberg, à 42 kilomètres de la ligne, pour garder avec lui le seul Laporte.

Le duo a répété le coup de force de la première étape de Paris-Nice (avec Roglic) pour creuser ensuite l'écart sur un groupe qui a compté jusqu'à deux minutes de retard. Pour la troisième place, le Suisse Stefan Küng a surpris ses compagnons dans les derniers hectomètres devant la révélation érythréenne Biniam Girmay et le vainqueur de Milan-Sanremo, le Slovène Matej Mohoric.

"Ils m'ont offert la victoire à Paris-Nice (1re étape), aujourd'hui il n'y avait pas de question à se poser. Wout était le plus fort, il m'a un peu traîné dans les monts avec lui, il mérite la victoire", a réagi Laporte qui s'est présenté sur la ligne en même temps que son chef de file.

Âgé de 27 ans, van Aert a confirmé sa position de favori numéro un en vue du Tour des Flandres. Pour atteindre son grand objectif, le 3 avril, il aura avec lui une forte équipe Jumbo, qui a montré sa puissance collective vendredi avec aussi le Néerlandais Mike Teunissen et le Belge Tiesj Benoot.

D'autant que la formation Quick-Step du vainqueur sortant, le Danois Kasper Asgreen, a dû composer avec la crevaison du Français Florian Sénéchal juste avant le Paterberg et l'attaque décisive de van Aert, dominateur.

"Il n'y avait rien à faire contre Jumbo", a résumé Küng, l'un des deux Groupama-FDJ dans le groupe de chasse avec Valentin Madouas (6e).