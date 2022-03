Le GP d'Arabie saoudite de F1 "peut continuer comme prévu" malgré les attaques (organisateur)

Le Grand Prix d'Arabie saoudite de F1 "peut continuer comme prévu" malgré les attaques commises vendredi dans le pays, notamment sur une installation pétrolière proche du circuit de Jeddah, et revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, a assuré le promoteur du championnat, Formula 1.

"Formula 1 est en contact étroit avec les autorités compétentes à propos de la situation actuelle. Les autorités ont confirmé que l'événement pouvait continuer comme prévu et nous resterons en contact étroit avec elles et toutes les écuries et nous suivrons de près la situation", a précisé l'organisateur dans un communiqué.