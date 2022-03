Pro Golf Tour - Allegria Open: classement après le 1er tour

(Belga) Le classement après le premier tour de l'Allegria Open de golf, épreuve du Pro Golf Tour (30.000 euros) disputé vendredi au Caire :

1. Alan De Bondt (Bel) 67 -5 . Phillip Matlari (All) am. 67; 3. Jean Bekirian (Fra) 68 . Henry Simpson (Fra) 68 5. Victor Veyret (Fra) 69, Dario Antonisse (P-B) 69, Fiorina Clerici (Sui) 69; 8. Yente Van Doren (Bel) 70; ... 24. Lars Buijs (Bel) 72; 61. James Meyer de Beco (Bel) am. 75; 88. Arnaud Galand (Bel) 77; 129. Jean De Wouters d'Oplinter (Bel) 84. (Belga)