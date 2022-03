Diables Rouges - L'élimination italienne a surpris Martinez et Tielemans:"Pas de marge au plus haut niveau"

(Belga) L'élimination de l'Italie, championne d'Europe l'été dernier, a été la grande surprise du premier tour des barrages européens jeudi. Elle a été battue à domicile 0-1 par la Macédoine du Nord. Les Diables Rouges, battus en quarts de finale de l'Euro par Squadra, ont été surpris par cette élimination.

"Cela montre une fois de plus que vous n'avez aucune marge au niveau international", a déclaré le sélectionneur national Roberto Martinez. "Vous devenez champions d'Europe et vous voyez que tous les adversaires se démènent dans les matchs suivants. Les adversaires ont plus d'énergie et donnent juste un peu plus. En tant qu'équipe, vous devez toujours continuer à vous battre. Il n'y a plus de matchs faciles à ce niveau. Avec la Belgique, nous le faisons excellemment depuis des années. Cela fait des années que nous sommes invaincus en matchs de qualification. C'est une réussite en soi et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes N.1 mondial depuis quatre ans maintenant." Youri Tielemans a également été étonné par l'élimination de la Nazionale. Ce n'est jamais facile au plus haut niveau. L'élimination de l'Italie hier (jeudi) en est la preuve", a déclaré le milieu de terrain de Leicester. "Cela prouve également que nous avons très bien réussi les qualifications. Est-ce que je regrette que l'Italie ne soit pas présente au Qatar ? D'un côté, vous préférez qu'elle soit là. C'est une belle équipe à affronter. Mais d'un autre côté, c'est une concurrente de moins. C'est toujours des matchs très difficiles contre les Italiens." (Belga)