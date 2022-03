Diables Rouges - Les Diables pourraient perdre la tête du classement FIFA : "Ce n'est pas si important"

(Belga) En raison de la victoire 4-0 jeudi du Brésil contre le Chili en éliminatoires de la Coupe du monde, les Diables Rouges doivent battre l'Irlande samedi pour conserver leur première place au classement de la FIFA. "Mais ce n'est plus si important. La préparation du Mondial et l'intégration des nouveaux joueurs sont beaucoup plus essentiels à l'heure actuelle", a nuancé Roberto Martinez vendredi face à la presse.

Les Diables sont restés à la première place lors de ces quatre dernières années. "C'est une très belle réussite qui prouve notre constance. C'était un objectif depuis longtemps d'être le numéro 1 et de le rester. Mais il y a désormais des choses plus importantes. La Coupe du monde est le grand objectif, nous y travaillons. C'est pourquoi j'essaie d'intégrer d'autres joueurs. Mais c'était très bien que nous soyons numéro 1 mondial pendant si longtemps. Seuls le Brésil et l'Espagne ont fait mieux", s'est réjoui le sélectionneur. Le classement FIFA de la fin mars sera utilisé pour le tirage au sort de la Coupe du monde, le 1er avril au Qatar. Les Belges sont assurés depuis un certain d'être tête de série et de figurer dans le pot 1. (Belga)