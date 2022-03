ATP Miami - David Goffin éliminé : "Je n'ai pas pris assez de points sur son service pour l'embêter"

(Belga) David Goffin (ATP 70) était un peu déçu, vendredi, après sa défaite au deuxième tour du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Miami, doté de 8.584.055 dollars, contre Pablo Carreno Busta (ATP 19). Le Liégeois, 31 ans, qui connaît un début d'année 2022 compliqué, s'est ainsi incliné sans discussion, 6-3 et 6-2, contre l'Espagnol, 30 ans, médaillé de bronze des JO à Tokyo, après 1h10 de jeu à peine.

"C'était un match difficile. Il est très bien entré dans la partie. Il était très solide dans ses frappes", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "J'étais tout de suite sous pression. Ce n'était pas évident, mais je parvenais à tenir en début de set. Ce fut également le cas au début de la deuxième manche, où je me sentais un peu mieux. Mais il a très bien réagi avec un ou deux jeux qui étaient plus accrochés. Il a pu s'échapper à 4-2 et c'est là où c'était dommage. Dans l'ensemble, il a été meilleur. Il a très bien servi et je n'ai pas eu la moindre occasion, pas hérité d'une seule balle de break. Et c'est là où cela se joue, parce que sur ma mise en jeu, j'ai été assez constant. Mais je n'ai pas pris assez de points sur son service pour l'embêter et qu'il soit déstabilisé. J'aurais peut-être pu essayer d'être plus agressif, mais il a servi intelligemment, il a beaucoup varié. Et derrière, il était très solide avec son coup droit et dans la diagonale de revers, c'était lui qui menait un peu la cadence. Donc, j'avais du mal aujourd'hui. Il a joué à un très haut niveau et moi je n'ai pas réussi à faire assez pour le battre", a-t-il conclu. David Goffin va désormais aborder la saison sur terre battue. (Belga)