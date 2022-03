Deux buts en cinq minutes et un point miraculeux: le come-back des Diablotins contre l'Allemagne (vidéos)

L'équipe nationale belge des U19 a empoché un point contre l'Allemagne samedi à Vantaa en Finlande après avoir partagé l'enjeu sur le score de 2-2 lors du tour élite des qualifications pour le championnat d'Europe 2022 qui se tiendra en Slovaquie du 18 juin au 1er juillet.

À la pause, la Mannschaft menait 0-1 grâce à un but de Ben Bobzien inscrit très tôt dans la rencontre (6e). L'ailier de Mayence remettait le couvert après la pause et doublait la mise pour ses couleurs (54e). Mal embarqués, les jeunes Belges allaient émerger en fin de rencontre en marquant par deux fois en quatre minutes. Luca Oyen rendait d'abord espoir à l'équipe de Wesley Sonck en envoyant au fond des filets une tentative de Cisse Sandra repoussée par le portier allemand (85e). Une tête de Lynnt Audoor sur corner ramenait les deux équipes à égalité et permettait à la Belgique d'engranger un point (89e).

Mercredi, lors de leur rencontre inaugurale, les jeunes Diables Rouges s'étaient imposés 3-1 contre la Finlande. Ils sont pour l'instant premiers de leur groupe avec quatre points, devant l'Allemagne (deux points), l'Italie (un point) et la Finlande (zéro). Seuls les vainqueurs de groupes accèdent au Championnat d'Europe. L'Italie affrontera la Finlande plus tard dans la journée, avant de rencontre la Belgique mardi lors du match décisif pour la qualification.