 Grosse frayeur en F1: victime d'un énorme crash, Mick Schumacher évacué du circuit en ambulance (photos)

Le pilote allemand Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, a été victime samedi d'une très violente sortie de piste lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite sur le circuit de Jeddah.



Mick Schumacher, 23 ans, a perdu le contrôle de sa Haas-Ferrari dans une série de virages rapides et a heurté le muret bordant la piste de face à haute vitesse.



La séance a été interrompue par un drapeau rouge. Une ambulance s'est immédiatement rendue sur le lieu de l'accident et a ramené Mick Schumacher au centre médical du circuit mais aucune information précise n'a été communiquée sur son état de santé.



"Nous avons entendu que Mick était conscient, sorti de son véhicule et était dirigé vers un centre médical", a tweeté son écurie Haas. Sa monoplace a été évacuée de la piste après que le pilote en a été extrait. Les roues arrières étaient séparées du reste de la voiture dont le flanc droit était complètement disloqué. Il est ensuite apparu conscient et en bonne condition sur une civière, ce qui a été confirmé par le team.

L'accident a eu lieu pendant la deuxième partie des qualifications qui en comptent trois. La première phase (Q1) avait vu l'élimination surprise de Lewis Hamilton (Mercedes) qui compte sept titres de champion du monde de F1 comme Michael Schumacher. C'est la première fois depuis le GP du Brésil 2017 que le pilote britannique est éliminé si tôt de la séance qualificative. Le GP aura lieu dimanche.