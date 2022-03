WTA Miami - Elise Mertens et Veronika Kudermetova rejoignent facilement le 2e tour du double

(Belga) Elise Mertens et Veronika Kudermetova ont aisément assuré leur place pour le deuxième tour du double du tournoi WTA 1000 de Miami samedi.

Le tandem, tête de série N.1 en Floride, a sorti l'Italienne Jasmine Paolini et la Slovène Tamara Zidansek 6-2 et 6-1 en 64 minutes. En huitièmes de finale, Mertens et Kudermetova se mesureront au duo japonais Eri Hozumi et Makoto Ninomiya. (Belga)