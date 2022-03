Top 14: La Rochelle remporte le choc des prétendants devant un Racing bredouille

La Rochelle s'est emparé provisoirement de la 3e place du Top 14 suite à son succès devant le Racing 92 (19-0), qui quitte le Top 6 samedi à l'occasion de la 21e journée de Top 14.

Solidité défensive et indiscipline auront été les maîtres-mots de ce choc un peu fade qui a tourné en faveur des Maritimes, qui se sont nourris des fautes franciliennes - 4 sur 4 pour Ihaia West - avant l'essai de la délivrance de Thomas Berjon inscrit à deux minutes de la fin.

Ce succès, important dans la course à la qualification aux phases finales, permet aux hommes de Ronan O'Gara de grimper sur le podium et de croire un peu plus encore en ses chances, surtout avec le retour des internationaux.

Pour le Racing, imprécis dans son jeu, improductif sur ses mêlées à 5 mètres bien défendues par les Rochelais, avec un Maxime Machenaud ne trouvant que le poteau sur sa tentative de pénalité (38) qui aurait pu changer pas mal de choses à la pause (6-0), c'est une après-midi à oublier.

Désormais septièmes, les hommes de Laurent Travers vont devoir cravacher pour espérer réintégrer la zone des qualifiables, en regardant aussi derrière eux Clermont (8e) et Toulon (9e) qui n'ont sûrement pas dit leur dernier mot.

Grâce à sa défense de fer et une mêlée plutôt conquérante, La Rochelle a pris le dessus sans être pour autant dans un grand jour offensivement, avec pas mal de ballons perdus empêchant le jeu de se développer.

La rentrée de Grégory Alldritt a amené un surplus de puissance et d'ambition dans leurs initiatives et si l'essai en coin de Wiaan Liebenberg a été refusé pour un en-avant au préalable (56), la tendance est clairement rochelaise à l'heure de jeu face à des visiteurs dans le dur (9-0).

Pourtant, ce n'est pas en campant dans les 22 mètres ciel et blanc que le club à la caravelle a fait la différence mais sur une relance de 100 mètres initiée de son en-but par Pierre Popelin, relayée par les jambes de feu de Raymond Rhule et conclue par l'entrant Berjon.