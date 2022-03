Top 14 - 21e journée: Montpellier rame, Toulon épate, La Rochelle repart

Un leader qui peine pour conforter sa première place, une ex-lanterne rouge qui fait des étincelles, un mal-classé qui se rebiffe et des "Chelemards" presque tous de retour: la 21e journée du Top 14, samedi, a bien lancé le sprint pour les places qualificatives.

. Toulon y croit, Clermont dépité

Quatrième victoire à domicile (32-22), cinquième succès en sept rencontres: la remontée de Toulon, lanterne rouge du championnat mi-février, est en marche. Le club varois (9e, 46 pts) veut y croire même si son calendrier s'annonce très compliqué: déplacements à Lyon, Bordeaux-Bègles et au Racing 92, et réceptions de Toulouse et de Pau, rien que ça! Clermont (8e, 48 pts), pour sa part, a vu sa série de trois victoires consécutives stoppée à Mayol, alors qu'un derby face à Brive l'attend lors de la prochaine journée. Une remobilisation express est donc nécessaire du côté des coéquipiers de Damian Penaud.

. Montpellier aux forceps

Dur dur pour le leader du championnat de s'imposer (37-22) face à la lanterne rouge biarrote! Mené jusqu'à la 53e minute, le MHR (64 pts) a peiné et a dû sortir le grand jeu pour finalement l'emporter, grâce notamment à un doublé de son néo-capitaine Paul Willemse, l'un de ses "Chelemards", et d'un banc efficace (Mercer, Guirado). Pas de quoi pavoiser pour les hommes de Philippe Saint-André qui, avec seulement six points d'avance sur leur dauphin, l'UBB, en déplacement au Stade français en soirée, se rendra lors de la prochaine journée à Aimé-Giral pour y rencontrer l'Usap, barragiste (13e, 35 points). Biarritz, quant à lui, avec onze points de retard sur le club catalan justement, jouera sa survie en Top 14 à Aguilera le week-end prochain face à Pau (10e, 45 pts). La Section qui s'est pour sa part imposée, grâce notamment à un triplé de Jordan Joseph, dans son antre du Hameau sur le fil (27-22) face à... Perpignan.

. La Rochelle dans le Top 3

Le Stade rochelais, à la 7e place avant cette 21e journée, s'est hissé dans le Top 3 grâce à une victoire sur le Racing 92 (19-0), lors d'un match terne mais auréolé d'un superbe essai de Berjon à la 78e: de quoi rassurer son manager Ronan O'Gara qui avait mis la pression sur ses joueurs après la large défaite à Toulon. Les Maritimes (54 pts) ont à présent trois matches de suite face à Bordeaux-Bègles, en championnat puis en 8e de finale de la Coupe d'Europe, qui les attendent. Pour le club francilien (7e, 51 points), outre le "fanny" qui fait tache, c'est une bien mauvaise opération en amont de leurs trois derbys face au Stade français.

. Brive surprend Castres

Les Corréziens, qui ne peuvent plus espérer grand chose cette saison (12e, 42 points), ont marqué un point de bonus précieux pour la course au maintien en surprenant Castres (28-12), qui stagne dorénavant à la 4e place, à égalité de points (54) avec la Rochelle. Il ne s'agirait pas pour les Tarnais, qui se sont contentés de faire agir leurs buteurs Benjamin Urdapilleta et Rory Kockott, de réitérer ce genre de résultat s'ils veulent rester dans le Top 6, d'autant plus qu'ils reçoivent lors des deux prochaines journées Toulouse, qui accueillera Lyon dimanche en clôture de cette journée, et Clermont.