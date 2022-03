Spike d'Or - Koen Naert, Spike d'Argent: "tout sur les championnats d'Europe et pas de Mondiaux"

(Belga) Koen Naert a remporté le Spike d'Argent samedi à Malines, résultat de sa dixième place lors du marathon olympique. Il a ensuite déclaré qu'il ne participerait pas aux Championnats du monde d'athlétisme à Eugene en août.

"Ce fut la meilleure année de ma carrière", a déclaré Naert à propos de 2021. "L'expérience de mon titre européen 2018 ne pouvait pas être surpassée, mais ma forme était meilleure que jamais. J'en suis sûr." Lorsqu'il a appris qu'il avait reçu le Spike d'Argent, le Flandrien était plutôt ravi. "Oui ! Je suis vraiment satisfait", a-t-il déclaré. "Et maintenant, je suis ici dans mon petit pull au lieu d'être en costume. Je ne pensais pas que je finirais si haut." Naert ne courra pas de marathon de printemps cette année, et ne prendra pas le départ des championnats du monde à Eugene en août, bien qu'il soit qualifié. "Si je n'avais pas été champion en titre de l'Euro, le choix aurait été difficile", dit-il. "Mais, je veux absolument défendre mon titre, donc je mise tout sur les championnats d'Europe et renonce aux championnats du monde. En 2023, il y a déjà un autre championnat du monde à Budapest, donc le choix a été rapidement fait." Secrètement, Naert espère simplement décrocher à nouveau l'or à Munich. "La situation a changé. On va me regarder beaucoup plus, mais bien sûr, je veux faire aussi bien qu'en 2018. Travailler à un grand objectif est ce que je fais de bien et je veux le montrer encore cette année. Cela dépendra aussi un peu de qui choisira les championnats du monde et qui choisira les championnats d'Europe". (Belga)