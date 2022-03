Euromillions Volley League - Champions Final 4 - 1re journée: Roulers et Maaseik frappent d'entrée

(Belga) Roulers et Maaseik ont profité de l'avantage du terrain pour engranger une nouvelle victoire samedi lors de la première journée du Champions Final 4 de l'EuroMillions Volley League, le championnat de Belgique masculin de volleyball.

Les champions en titre roulariens ont dominé Menin 3-0 (25-14, 25-20, 25-22). Les Limbourgeois de Maaseik ont dominé sur le même score Alost 3-0 (25-19, 25-20, 25-15) au terme de cette première journée des play-offs pour le titre. Roulers et Maaseik possèdent trois points, Menin et Alost zéro. La 2e journée opposera Menin à Maaseik et Alost à Roulers le 2 avril. (Belga)