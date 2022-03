BNXT League - 3e journée : quatre victoires belges samedi

(Belga) Les quatre clubs belges engagés samedi soir dans la 3e journée de la phase mixte de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, ont signé de larges victoires.

En Elite Gold, Malines a battu Den Bosch 86-66. Les Heroes ont résisté trois quart-temps (57-54) avant de perdre la dernière 27-12. Mukubu (26 pts) et Loubry (15 pts) ont été les Kangoeroes les plus en vue. Louvain a dominé Landstede Hammers Zwolle 87-61. Si les Bears n'avaient pas course gagné à la pause (41-36) le 3e quart a fait basculer la rencontre. Le 26-4 des Louvanistes leur a permis d'aborder le dernier quart sur du velours (67-40). Mcglynn (18 pts, 7 rebs) et Heath (17 pts) ont été les meilleurs réalisateurs côté brabançon. Le classement de l'Elite Gold est toujours dominé par Ostende (22 points) devant Den Bosch (22), Leiden (22), Malines (22), Mons (21), Louvain (21), Groningue (18), Zwolle (18), Anvers (18) et Feyenoord (17). En Elite Silver, Limburg United n'a pas tremblé face au BC Apollo Amsterdam et s'est imposé 91-75. C'est dans le quatrième quart gagné 30-18 que les Limbourgeois ont assuré leur succès. Nelson (23 pts, 8 rebs) a été déterminant. Alost a dominé Leeuwarden 87-75. Si à la mi-temps 50-31, Okapi avait fait l'essentiel, le 3e quart perdu 16-27 (66-58) a relancé le match. Valinskas a terminé meilleur marqueur du match (27 pts, 6 assists, 5 rebs). Le Spirou Charleroi reste en tête de l'Elite Silver avec 20 points. Suivent Limburg United (19), Leeuwarden (18), Alost (18), Liège (17), Yoast United (16), Amsterdam (16), Weert (16), Den Helder (15), le Brussels (14) et La Haye (12). (Belga)