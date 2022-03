Gouden Spike - Espoirs de l'année, Rani Rosius rêve de l'Euro en relais et Jente Hauttekeete de Götzis

(Belga) Rani Rosius a reçu le trophée de l'Espoir féminin de l'année 2021 de l'athlétisme belge, samedi à Malines, lors du Gala du Spike d'Or. La Limbourgeoise espère surtout s'illustrer l'été prochain avec le nouveau projet belge du 4x100 mètres.

"Tout le monde le veut vraiment", a déclaré Rosius à propos de l'équipe belge du 4x100 mètres. "La fédération a clairement indiqué que seuls les athlètes qui choisissent résolument l'équipe sont les bienvenues dans le projet. Si des choix doivent être faits en termes de planification des compétitions, la priorité doit être donnée au relais. Il y a plus d'opportunités de marquer là qu'individuellement. Atteindre les championnats d'Europe est certainement possible. Cela motive tous les membres de l'équipe à être plus rapides et à travailler dur." Dans la catégorie masculine, le trophée de l'espoir masculin de l'année a été attribué au décathlonien Jente Hauttekeete, qui a remporté l'or aux Championnats d'Europe juniors U20 et l'argent aux championnats du monde juniors U20. "Ce fut un été fantastique et cela me fait du bien de devancer des gars comme Eliott Crestan ici", a-t-il déclaré. "Je ne m'attendais pas à ça." Entre-temps, Hauttekeete n'est plus juniors. "Cela fait longtemps que je suis impatient de me mesurer aux grands", a-t-il déclaré. "Il vient de remporter le titre de champion de Belgique de l'heptathlon en salle. En mai, il pourra faire ses preuves à un niveau supérieur puisqu'il a reçu une invitation à Götzis, le décathlon le plus prestigieux du monde. "J'aimerais m'y montrer", dit-il. "Dans certaines disciplines, je dois vraiment être capable de suivre le rythme des meilleurs. Pourquoi ne pas gagner le saut en hauteur là-bas ?"