NBA: le match Raptors-Pacers arrêté à Toronto après un début d'incendie

Le match de saison régulière NBA entre les Raptors et les Pacers a été arrêté à Toronto, samedi, après qu'une enceinte au plafond de la Scottiabank Arena a commencé à prendre feu, et les spectateurs ont été évacués dans le calme.

"En raison d'un problème d'équipement, les pompiers demandent à chaque personne présente d'évacuer le bâtiment dans le calme par la cage d'escalier la plus proche. Il n'y a aucune menace pour la sécurité publique", indiqué le message transmis sur les écrans géants de la salle. "Aucun blessé n'a été signalé", a ajouté dans un tweet le Centre des opérations de police de la ville de Toronto. C'est au milieu du troisième quart-temps d'un match que dominaient les Raptors 66-38), que l'interruption a été décidée. En cause: des flammes sortant de la grille d'une des nombreuses enceintes fixées au plafond, à quelques mètres au-dessus des rangées de siège les plus hautes de la salle. Les alarmes incendie se sont alors fait entendre. Si les spectateurs ont tous quitté la salle, qui peut en contenir 19.800, des journalistes de NBA TV retransmettant la rencontre étaient toujours présents sur le parquet où régnait le calme, des pompiers s'affairant par ailleurs. Aucune décision officielle, ni des autorités ni de la NBA, n'a été dans un premier temps prise quant à l'arrêt momentané ou définitif de la rencontre, ni son éventuelle programmation, tant que l'incident n'était pas solutionné.