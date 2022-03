Wout Poels abandonne pendant la 7e étape du Tour de Catalogne à cause de maux d'estomac

(Belga) Wout Poels a abandonné durant la 7e et dernière étape du Tour de Catalogne dimanche. Le Néerlandais souffre de maux d'estomac, a annoncé son équipe Bahrain Victorious sur Twitter.

Avant le départ, Poels occupait la 6e place du classement général à 1:10 du Colombien Sergio Higuita. Le Néerlandais avait terminé 4e de la quatrième étape et 6e de la 3e étape. La 7e et dernière étape est longue de 138,6 km autour de Barcelone. Dans le final, le peloton devra franchir à six reprises la Côte de Montjuic (2,5 km à 4,6%). (Belga)